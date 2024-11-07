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        TÜRASAŞ, 2025 yılında askeri araç taşıma vagonlarından 100 adet üretecek

        SERHAT ZAFER - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü, UAIS tipi askeri araçların taşınmasında kullanılacak vagonlardan 2025 yılında 100 adet üretmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:46 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:51
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        TÜRASAŞ, 2025 yılında askeri araç taşıma vagonlarından 100 adet üretecek
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        SERHAT ZAFER - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü, UAIS tipi askeri araçların taşınmasında kullanılacak vagonlardan 2025 yılında 100 adet üretmeyi planlıyor.

        TÜRASAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan ve kara yolunda taşınması zahmetli olan paletli, lastik tekerli ve diğer özel araçların demir yolu ile taşınmasında kullanılmak üzere 2023 yılında projelendirme çalışmalarına başladığı vagonların prototip üretimini tamamladı.

        Vagonlar tasarlanırken Altay tankı başta olmak üzere kirpi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve zırhlı personel taşıyıcılarının da demir yolunda nakli hedefleniyor.

        Vagonlar aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hizmetler dışında sivil taşımacılıkta son yıllarda revaçta olan konteynerleri de taşıyacak şekilde projelendirildi.

        - Vagonlar yüzde 90 yerliliğe sahip

        TSK'nin zırhlı araçlarını taşıyacak olan vagonlar, 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 86 ton yük taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandı.

        Saatte 100 kilometre hız yapabilecek özellikteki vagonlar, fren seti dışında tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 90 yerliliğe sahip olarak üretildi.

        TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, tasarım ve proje çalışmaları sonunda 2 vagonun prototip imalatını tamamladı.

        Prototip vagonlar dayanım, yükleme ve statik fren testlerini başarıyla geçti. Vagonların dinamik fren ve gürültü testlerinin de yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.

        Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI Sertifikası) kapsamında kalite modülü denetlemelerinden geçen vagonlar, testler sonucu tip onayının alınmasının ardından Avrupa demir yollarında da çalıştırılabilecek.

        TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünün, 2024-2025 programında üreteceği 100 vagon, TCDD Taşımacılık AŞ envanterinde yer alacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile sivil taşımacılığa hizmet edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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