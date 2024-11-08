Gemerek'te çiftçiler bilgilendirildi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Demir'in de katıldığı toplantıda, çiftçilerin ve üreticilerin verimli üretim yapabilmeleri için gerekli donanım ve planlamalar anlatıldı.
Toplantıda ayrıca üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında çiftçilere detaylı bilgi verildi.
Demir, üretiminin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi için izlenecek stratejilerin de tartışıldığı toplantıların devam edeceğini belirtti.
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