Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ş'nin ise tedavisi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y'nin tüfekle ateş ettiği A.Ö. ile olay sırasında kaldırımda bulunan ve saçmaların isabet ettiği İ.Ş. (26) yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.Y. (34) ile A.Ö. (21) Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde karşılaştı.

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