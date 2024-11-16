Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları konser verdi
Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları "Solistler" adlı konser verdi.
Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları "Solistler" adlı konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde ses sanatçıları Emine Baş, Bahar Erdem, Hasan Göktaş ve Ufuk Benli, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.
Konserde izleyiciler türkülere alkışla eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.