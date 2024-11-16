Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları konser verdi

        Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları "Solistler" adlı konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları "Solistler" adlı konser verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde ses sanatçıları Emine Baş, Bahar Erdem, Hasan Göktaş ve Ufuk Benli, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

        Konserde izleyiciler türkülere alkışla eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu zulmü durduralım
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu zulmü durduralım
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta Hafızlık İcazet Töreni'nde konuştu:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta Hafızlık İcazet Töreni'nde konuştu:
        "Torbacılar" uyuşturucu satışında "emoji" kullanmış
        "Torbacılar" uyuşturucu satışında "emoji" kullanmış
        Sivas'ta trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Sivas'ta trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı