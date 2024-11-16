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        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:10 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:14
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip günün ilk antrenmanında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

        Gününün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve hedefsiz oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale maç ve yarı saha çift kale maçla günü tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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