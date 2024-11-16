Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gününün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve hedefsiz oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale maç ve yarı saha çift kale maçla günü tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip günün ilk antrenmanında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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