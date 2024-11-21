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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:18
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından hücum ve savunma çalışmaları yapan futbolcular, taktik maçla idmanı tamamladı.

        Ülkelerinin milli takım kampından dönen Emirhan Başyiğit, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev takımla çalışmalara başladı.

        ​​​​​​​Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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