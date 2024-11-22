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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:19
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

        ​​​​​​​Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

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