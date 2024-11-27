Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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