Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol, görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'te gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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