Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'te gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol, görev yapacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.