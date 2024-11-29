Sivasspor kombine bilet fiyatlarında indirim yaptı

Yeni kombine fiyatları, maraton alt C-D-E, maraton üst C-D-E, maraton alt A-B-F-G, maraton üst A-B-F-G 1745 lira, güney alt ve güney üst ise 875 lira olarak belirlendi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine fiyatlarında yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda indirime gidildi.

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