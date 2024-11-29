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        Sivasspor kombine bilet fiyatlarında indirim yaptı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kombine bilet fiyatları indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:16
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        Sivasspor kombine bilet fiyatlarında indirim yaptı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kombine bilet fiyatları indirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine fiyatlarında yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda indirime gidildi.

        İndirimli kombineler bugün itibarıyla satışa sunuldu.

        Yeni kombine fiyatları, maraton alt C-D-E, maraton üst C-D-E, maraton alt A-B-F-G, maraton üst A-B-F-G 1745 lira, güney alt ve güney üst ise 875 lira olarak belirlendi.

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