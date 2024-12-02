TMO-TOBB Lidaş, Sivas'ta lisanslı depo yatırımı yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile hayata geçirilen TMO-TOBB Lidaş, Sivas'ta lisanslı depo kuracak.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, borsanın ortağı olduğu TMO-TOBB Lidaş, Sivas'ta modern teknolojilerle donatılmış 60 bin ton kapasiteli lisanslı depo oluşturacak.

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, TMO Sivas Başmüdürü Mustafa İspirli ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya deponun oluşturulacağı proje alanında inceleme gerçekleştirdi. Karakaya, 60 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapım çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını belirterek, yeni yatırımın şehre hayırlı olmasını temenni etti.