Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde basın ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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