Ulaş'ta kırsala yapılacak projeler için 23 milyon lira bütçe ayrıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kırsalda gerçekleştirilecek projeler için 23 milyon lira bütçe ayrıldı.

Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 2025 yılında yapılacak kırsal altyapı çalışmaları için bütçeden 23 milyon 713 bin 300 lira pay aldıklarını söyledi.

Bu yıl 5 milyon 300 bin lira olarak belirlenen bütçenin 2025'te rekor bir artış göstermesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Atalay, "İnşallah bu bütçeyle ilçemize bağlı kırsal alanlarda altyapı, yol, su ve kanalizasyon gibi çalışmalar yapacağız." dedi.