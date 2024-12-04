Akıncılar Kaymakamı Türkmen, saman yangınının yaşandığı çiftliği inceledi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, dün Ortaköy'de çıkan yangında 6 ton samanın yandığı çiftlikte incelemelerde bulundu.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, dün Ortaköy'de çıkan yangında 6 ton samanın yandığı çiftlikte incelemelerde bulundu.
Türkmen, Akıncılar İtfaiye Amiri Yaşar Başaran'dan yangınla ilgili bilgi aldı.
Türkmen, yangında 6 ton samanı yanan çiftçi Ramazan Yahşi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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