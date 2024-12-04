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        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, saman yangınının yaşandığı çiftliği inceledi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, dün Ortaköy'de çıkan yangında 6 ton samanın yandığı çiftlikte incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:54 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:54
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        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, saman yangınının yaşandığı çiftliği inceledi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, dün Ortaköy'de çıkan yangında 6 ton samanın yandığı çiftlikte incelemelerde bulundu.

        Türkmen, Akıncılar İtfaiye Amiri Yaşar Başaran'dan yangınla ilgili bilgi aldı.

        Türkmen, yangında 6 ton samanı yanan çiftçi Ramazan Yahşi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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