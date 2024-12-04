Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Kaymakam Emre Zafer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Murat Atalay ve Mehmet Ali Kuşkaya, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı ve köy muhtarları katıldı.

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