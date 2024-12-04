Ulaş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Kaymakam Emre Zafer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Murat Atalay ve Mehmet Ali Kuşkaya, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda 2025 yılında köylere yapılacak su, kanalizasyon çalışmaları ve projeler görüşüldü.
Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.
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