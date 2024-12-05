Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta sis etkili oldu

        Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde bazı çeşmeler dondu.

        İlçeden geçen ve sisin etkili olduğunu D-200 kara yolunda sürücüler dikkatli şekilde ilerledi.

        Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları için uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Yiyecek arayan kurtlar dron ile görüntülendi
        Yiyecek arayan kurtlar dron ile görüntülendi
        Yiyecek arayan kurtlar 'dron' ile görüntülendi
        Yiyecek arayan kurtlar 'dron' ile görüntülendi
        Kombi bacasındaki buz sarkıtı 3 kişinin önüne düştü
        Kombi bacasındaki buz sarkıtı 3 kişinin önüne düştü
        Sobadan gaz sızdı; emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü
        Sobadan gaz sızdı; emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü
        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına a...
        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına a...
        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti