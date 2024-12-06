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        Suşehri Kaymakamı Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, Akıncılar Kaymakamını ziyaret etti

        Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:50
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        Suşehri Kaymakamı Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, Akıncılar Kaymakamını ziyaret etti
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        Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen'i ziyaret etti.

        Kaymakam Türkmen'i makamında ziyaret eden ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Yıldız ve Kayaoğlu, Türkmen'e yeni görevinde başarı diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkmen, birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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