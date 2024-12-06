Suşehri Kaymakamı Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, Akıncılar Kaymakamını ziyaret etti

Kaymakam Türkmen'i makamında ziyaret eden ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Yıldız ve Kayaoğlu, Türkmen'e yeni görevinde başarı diledi.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen'i ziyaret etti.

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