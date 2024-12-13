STSO Başkanı Özdemir'den Sivas-İzmir uçak seferlerine ilişkin açıklama

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, İzmir'e yapılan uçuşların yalnızca Sivas-İzmir hattı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada, İzmir'in aynı zamanda Avrupa'ya aktarma yapılabilen daha ekonomik bir bağlantı noktası olduğunu vurguladı.

Sivas-İzmir uçak seferlerinin başlatılması için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Özdemir, "Avrupa uçuşları için İstanbul’un geçiş noktası olarak görülmesinin yanı sıra, İzmir'in de bir aktarma merkezi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. İzmir uçuşlarını bu şekilde kullanırsak, uçağın düzenli bir şekilde sefer yapacağından hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.