Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah Başsan, Rodrigues, Manaj
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Muja, Holse, Dimata, Moundilmadji
Sarı kartlar: Dk. 38 Muja, Dk. 40 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
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