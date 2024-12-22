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        Sivasspor ligde 6 maçtır galibiyete hasret

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 6 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:18
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        Sivasspor ligde 6 maçtır galibiyete hasret
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor, ligde 6 maçtır kazanamıyor.

        Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 6 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi.

        Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkan Ömer Erdoğan'ın ekibi, ligin 17. haftada dün sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalarak 3 puan hasretini sonlandıramadı.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 17 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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