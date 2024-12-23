Suşehri'nde kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Kayaoğlu ise ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla futbol turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Bu tür organizasyonlar kurumlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmektedir. Bundan sonra daha farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Yıldız, turnuvaya katılarak centilmenlik gösteren tüm takımlara teşekkür etti.

Kaymakamlık ve belediyenin organizesinde düzenlenen turnuvanın final maçında Emniyetgücüspor ile Esnafspor takımları karşılaştı.

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