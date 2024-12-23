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        Sivas'ta evinde baygın halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kadının eşi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 20:50 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:50
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        Sivas'ta evinde baygın halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kadının eşi gözaltına alındı.

        Taşköprü Mahallesi'nde T.Ö. (40) uyandırmak istediği eşi G.Ö'nün (33) tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi G.Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        G.Ö'nün cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilirken, ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri eşi T.Ö'yü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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