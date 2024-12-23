Sivas'ta evinde baygın halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

G.Ö'nün cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilirken, ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri eşi T.Ö'yü gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi G.Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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