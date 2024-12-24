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        Sivas'ta buzlanma kazalara neden oldu

        Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:48
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        Sivas'ta buzlanma kazalara neden oldu
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        Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 38 ACA 022 plakalı minibüs, Karşıya Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde yol kenarına devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        - Isı yalıtım malzemesi taşıyan tır devrildi

        K.C. (51) idaresindeki 50 ABC 530 çekici, 50 ABY 201 dorse plakalı ısı yalıtım malzemesi taşıyan tır, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadığı kazada ısı yalıtım malzemeleri yol kenarındaki tarlaya savruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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