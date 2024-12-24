Sivas'ta 5 milyon 940 bin makaron ele geçirildi

Aramada, 5 milyon 940 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bir kamyonda arama yaptı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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