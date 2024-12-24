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        Sivas'ta 5 milyon 940 bin makaron ele geçirildi

        Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:03
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        Sivas'ta 5 milyon 940 bin makaron ele geçirildi
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        Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bir kamyonda arama yaptı.

        Aramada, 5 milyon 940 bin boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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