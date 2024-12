Sivas'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

Toplantıda, bu yıl içerisinde Sivas'ta 15 bin 500 olay gerçekleştiğini belirten Şimşek, bu olayların 2 bin 217'sinin mal varlığına, 5 bin 204'ünün kişilere, geriye kalan olayların ise devlete ve millete karşı işlenen suçlar olduğunu ifade etti.

"Asayişten kaçakçılığa, terörden narkotiğe hemen her alanda emin şehrimiz Sivas'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da bu şehrin huzur iklimini korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Günün her saati sokaklarında güven içerisinde dolaşılabildiğimiz, çocuklarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden uzak büyütebildiğimiz emin şehrimizin huzuru için bizler 7 gün 24 saat sahadayız."