Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Aramada Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

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