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        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:45
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        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

        Aramada Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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