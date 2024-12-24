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        Yolcu otobüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı

        SİVAS'ta yolcu otobüsüyle cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:30
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        Yolcu otobüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı
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        SİVAS'ta yolcu otobüsüyle cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Erzurum yönüne giden M.G. yönetimindeki 34 KRG 424 plakalı yolcu otobüsüyle Ö.K. idaresindeki 34 N 2627 plakalı cip, çarpıştı. Kazada cip sürücüsüyle yanındaki K.K. ve C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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