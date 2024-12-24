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        Baygın bulunup, hastanede ölen kadın toprağa verildi; eşi adliyede (3)

        TUTUKLANDISivas'ınSuşehri ilçesinde yatağında baygın bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Gonca Özdemir'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan kocası Tayfun Özdemir, Suşehri Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işleminin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 21:22 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:25
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        Baygın bulunup, hastanede ölen kadın toprağa verildi; eşi adliyede (3)
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        TUTUKLANDI

        Sivas'ınSuşehri ilçesinde yatağında baygın bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Gonca Özdemir'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan kocası Tayfun Özdemir, Suşehri Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işleminin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde de eşini öldürdüğüne yönelik iddiaları reddeden Tayfun Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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