Baygın bulunup, hastanede ölen kadın toprağa verildi; eşi adliyede (3)
TUTUKLANDISivas'ınSuşehri ilçesinde yatağında baygın bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Gonca Özdemir'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan kocası Tayfun Özdemir, Suşehri Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işleminin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Sivas'ınSuşehri ilçesinde yatağında baygın bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Gonca Özdemir'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan kocası Tayfun Özdemir, Suşehri Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işleminin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde de eşini öldürdüğüne yönelik iddiaları reddeden Tayfun Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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