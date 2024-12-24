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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:39
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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.G. yönetimindeki 34 KRG 424 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda Ö.K'nin kullandığı 34 N 2627 plakalı ciple çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada cip sürücüsü ile araçta bulunan K.K. ve C.K. yaralandı.

        Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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