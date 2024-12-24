Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.G. yönetimindeki 34 KRG 424 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda Ö.K'nin kullandığı 34 N 2627 plakalı ciple çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada cip sürücüsü ile araçta bulunan K.K. ve C.K. yaralandı.
Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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