Sivas Valiliğinden "çocuklarını ısıtmak için el arabasında ateş yakan anne" paylaşımına ilişkin açıklama:

Sivas Valiliğince, kentte hurda topladığı sırada çocuklarını ısıtmak için el arabasında ateş yakıp dolaşırken çekilen videosu sosyal medyada paylaşılan kadının, dilencilik yöntemiyle para toplayıp vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Görüntülerdeki A.E. isimli kadının, nüfusuna kayıtlı 14 çocuğunun bulunduğu, en küçüğünün 2, en büyüğünün ise 24 yaşında olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce aileye gerekli sosyal yardımlar yapılmış olup, yapılmaya da devam edilmektedir. Söz konusu görüntülerde yer alan kadının, şehrin farklı caddeleri üzerinde dolaşıp dilencilik yöntemiyle para toplayarak vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal ettiği anlaşılmıştır. Sosyal devlet ilkesi anlayışıyla Valiliğimiz himayelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve ailelerimizin yanındadır."