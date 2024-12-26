Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Valiliğinden "çocuklarını ısıtmak için el arabasında ateş yakan anne" paylaşımına ilişkin açıklama:

        Sivas Valiliğince, kentte hurda topladığı sırada çocuklarını ısıtmak için el arabasında ateş yakıp dolaşırken çekilen videosu sosyal medyada paylaşılan kadının, dilencilik yöntemiyle para toplayıp vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:15 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Valiliğinden "çocuklarını ısıtmak için el arabasında ateş yakan anne" paylaşımına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Valiliğince, kentte hurda topladığı sırada çocuklarını ısıtmak için el arabasında ateş yakıp dolaşırken çekilen videosu sosyal medyada paylaşılan kadının, dilencilik yöntemiyle para toplayıp vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

        Görüntülerdeki A.E. isimli kadının, nüfusuna kayıtlı 14 çocuğunun bulunduğu, en küçüğünün 2, en büyüğünün ise 24 yaşında olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce aileye gerekli sosyal yardımlar yapılmış olup, yapılmaya da devam edilmektedir. Söz konusu görüntülerde yer alan kadının, şehrin farklı caddeleri üzerinde dolaşıp dilencilik yöntemiyle para toplayarak vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal ettiği anlaşılmıştır. Sosyal devlet ilkesi anlayışıyla Valiliğimiz himayelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve ailelerimizin yanındadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Süper Lig'de 900 puana ulaştı
        Sivasspor, Süper Lig'de 900 puana ulaştı
        Kayak sezonunu erken açan Yıldız Dağı, yılbaşı ve yarıyıl tatili öncesi tam...
        Kayak sezonunu erken açan Yıldız Dağı, yılbaşı ve yarıyıl tatili öncesi tam...
        Sivas'ta HEDEF Projesi Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayı yapıldı
        Sivas'ta HEDEF Projesi Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayı yapıldı
        Sivas'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Sivas'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Baygın bulunup, hastanede ölen kadın toprağa verildi; eşi adliyede (3)
        Baygın bulunup, hastanede ölen kadın toprağa verildi; eşi adliyede (3)
        GÜNCELLEME - Sivas'ta evinde baygın bulunup hastanede ölen kadın son yolcul...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta evinde baygın bulunup hastanede ölen kadın son yolcul...