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        Sivasspor'un Antalya kampı başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 23:56 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:56
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        Sivasspor'un Antalya kampı başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının ardından verilen arada 5 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci bölümü için çalışmalarına başladı.

        Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, topa sahip olma çalışmasıyla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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