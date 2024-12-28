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        Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da futbolculara Antalya kampının 2. gününde laktat testi uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:20
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        Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da futbolculara Antalya kampının 2. gününde laktat testi uygulandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü.

        Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolculardan alınan kan örnekleri de analiz edildi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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