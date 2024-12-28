Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti

Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolculardan alınan kan örnekleri de analiz edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü.

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