Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da futbolculara Antalya kampının 2. gününde laktat testi uygulandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da futbolculara Antalya kampının 2. gününde laktat testi uygulandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü.
Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolculardan alınan kan örnekleri de analiz edildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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