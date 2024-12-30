Sivas'ta dolandırıcılık girişimi polisin müdahalesiyle önlendi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili bankalarla iletişime geçen polis ekipleri, şüpheli hesaplara bloke konulmasını sağlayarak vatandaşın 760 bin lira dolandırılmasının önüne geçti.

Tapu Müdürlüğünde işlem yaptıran bir kişinin "sazan sarmalı" olarak adlandırılan yöntemle dolandırılıyor olabileceği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

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