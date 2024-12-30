Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta dolandırıcılık girişimi polisin müdahalesiyle önlendi

        Sivas'ta dolandırıcılık girişimi polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta dolandırıcılık girişimi polisin müdahalesiyle önlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta dolandırıcılık girişimi polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

        Tapu Müdürlüğünde işlem yaptıran bir kişinin "sazan sarmalı" olarak adlandırılan yöntemle dolandırılıyor olabileceği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili bankalarla iletişime geçen polis ekipleri, şüpheli hesaplara bloke konulmasını sağlayarak vatandaşın 760 bin lira dolandırılmasının önüne geçti.

        Polis, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Yılmaz: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı
        Yılmaz: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı

        Benzer Haberler

        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
        Doktorun sahiplendiği karga "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
        Doktorun sahiplendiği karga "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
        Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru apartmana girdi
        Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru apartmana girdi
        Sivas'ta apartmana giren su samuru doğal ortamına salındı
        Sivas'ta apartmana giren su samuru doğal ortamına salındı
        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
        Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti
        Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti