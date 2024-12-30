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        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 21:30 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:44
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        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 4. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyun kurma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç yaparak günü tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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