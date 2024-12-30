Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 4. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyun kurma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç yaparak günü tamamladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.