Ulaş'ta engellilere akülü araç hediye edildi

Atalay, nisan ayı içerisinde de 5 engelliyi akülü araçlarına kavuşturacaklarını ifade etti.

Atalay, yaptığı açıklamada, Büyük Birlik Partisinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Amsterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Camii Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Karakış tarafından Sivas Belediyesine engelliler için akülü araç gönderildiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, temin edilen akülü araçları ilçe merkezi ve Hacı Mirza köyünde yaşayan engelli 3 kişiye teslim etti.

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