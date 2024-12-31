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        Ulaş'ta engellilere akülü araç hediye edildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bedensel engelli 3 kişiye akülü araç hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:15
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        Ulaş'ta engellilere akülü araç hediye edildi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bedensel engelli 3 kişiye akülü araç hediye edildi.

        Büyük Birlik Partisi Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, temin edilen akülü araçları ilçe merkezi ve Hacı Mirza köyünde yaşayan engelli 3 kişiye teslim etti.

        Atalay, yaptığı açıklamada, Büyük Birlik Partisinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Amsterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Camii Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Karakış tarafından Sivas Belediyesine engelliler için akülü araç gönderildiğini söyledi.

        Araçlardan üçünün ilçedeki bedensel engellilere verildiğini belirten Atalay, "İlçemize gönderilen akülü araçları Ulaş Kaymakamımız Emre Zafer ve dernek temsilcisi Seyit Bilal Yalçın'nın katılımıyla engelli vatandaşlarımıza teslim ettik." dedi.

        Atalay, nisan ayı içerisinde de 5 engelliyi akülü araçlarına kavuşturacaklarını ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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