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        Sivas'ta yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

        Sivas'ta 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklere "Zeynep Asel" ve "Alvin" isimleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:38 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:49
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        Sivas'ta yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
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        Sivas'ta 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklere "Zeynep Asel" ve "Alvin" isimleri verildi.

        Kentte yılının ilk bebekleri saat 00.01'de Sivas Numune Hastanesi'nde doğdu.

        Oğuzhan ve Sevil Yıldız çiftinin dördüncü çocuğu olan ve 3 kilo 450 gram olarak dünyaya gelen bebeğe Zeynep Asel adı verildi.

        Kentte yeni yılın diğer bebeği ise Haiti'li Djeby Cajuste ile Türk eşi Şevval Çisil Cajuste'nin çocukları 3 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen "Alvin" oldu.

        Bebeğin babası Haiti'li Djeby, gazetecilere, eşi Şevval Çisel ile üniversite okumak için geldiği Sivas'ta tanıştığını söyledi.

        Mutlu olduğunu belirten Djeby, "Bu güzel kızla tanıştım ve evlendik. O kadar sevindim ki bir şey söyleyemiyorum. Çok ilginç ve çok enteresan bir hikayemiz var." dedi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBBM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Belediye Başkanı Adem Uzun, her iki bebeği ziyaret ederek altın hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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