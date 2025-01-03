Akıncılar Kaymakamı Türkmen öğrencilerle bir araya geldi

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, okul ziyaretinde bulundu.

Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, 80. Yıl İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Türkmen, eğitim hayatları ve gelecekle ilgili hedefleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra okulda öğretmenlerle toplantı yapan Türkmen, eğitimde teknolojinin kullanımı, öğrenci gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi yöntemler ve okulun mevcut durumu hakkında değerlendirmeler yaptı.