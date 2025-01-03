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        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:58
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        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün 2. antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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