Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün 2. antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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