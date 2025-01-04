Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi 676 emekliye aylık 2 bin lira destek verecek

        Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi 676 emekliye aylık 2 bin lira yardımda bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi 676 emekliye aylık 2 bin lira destek verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi 676 emekliye aylık 2 bin lira yardımda bulunacak.

        Belediye Başkanı Adem Uzun, belediyede yaptığı açıklamada, şehir merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik düzenlenen uygulamanın 20 Ocak'tan itibaren başlayacağını söyledi.

        Başvuruların ardından 676 emekliye aylık 2 bin lira destek vereceklerini belirten Başkan Uzun, şöyle konuştu:

        "Belli kriterler ortaya koyduk. Bu kriterler çerçevesinde 676 emekli hemşehrimizi belirledik. Bu belirleme sonrasında da maddi desteklerimize bu ay itibariyle başlayacağız.Belirlemiş olduğumuz destek 2 bin liradır. Her yıl emekli sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Enflasyon oranına göre de tutarlarımızı arttırmayı planlıyoruz. İnşallah görevde kaldığımız süre içerisinde de bu şekilde desteklerimizi vermeye devam edeceğiz."

        Yardımların Gülkart uygulaması üzerinden verileceğini aktaran Uzun, "Emekli kardeşlerimiz bu kartlardan nakit çekimler yapabilecekler hem de şehrimizin esnaflarından alışverişlerini yapabilecekler. Emeklilerimizi belirlerken belli kriterler koyduk. Dar gelirli emeklileri belirledik ama önümüzdeki sene bu rakamı 800'e çıkaracağız. İnşallah başka sosyal desteklerle devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Muzaffer Sarısözen vefatının 62. yıldönümünde Sivas'ta anıldı
        Muzaffer Sarısözen vefatının 62. yıldönümünde Sivas'ta anıldı
        Sivasspor Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı
        Sivasspor Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı
        Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı
        Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı
        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
        Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen öğrencilerle bir araya geldi
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen öğrencilerle bir araya geldi
        Suşehri'nde hafız olan öğrenci için icazet töreni yapıldı
        Suşehri'nde hafız olan öğrenci için icazet töreni yapıldı