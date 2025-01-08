Sivas Nuri Demirağ Havalimanı aralık ayında 35 bin 702 yolcuya hizmet verdi

Sivas Nuri Demirağ Havalimanının geçen yıl aralık ayında 35 bin 702 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında iç hat yolcu trafiği 35 bin 190, dış hat yolcu trafiği 512 oldu.

Böylece havalimanında aralık ayında 35 bin 702 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 296, dış hatlarda 4 olmak üzere toplam 300'e ulaştı.

Havalimanında bu süreçte yük trafiği ise 237 ton oldu.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 438 bin 184, uçak trafiği 3 bin 552, yük trafiği ise 3 bin 506 ton olarak gerçekleşti.