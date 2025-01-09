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        Sivas Valisi Şimşek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Sivas Valisi Sayın Yılmaz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:59 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:59
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        Sivas Valisi Şimşek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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        Sivas Valisi Sayın Yılmaz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye erişimini sağlayan, demokrasinin en temel unsurlarından biri olan basın çalışanlarının, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

        Gazeteciliğin, toplumların doğru bilgilendirilmesi, demokrasinin güçlenmesi ve halkın sesinin duyulması amacıyla yapılan değerli bir meslek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Gazeteciler, sadece haber vermekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal sorunları gündeme getirir, bulundukları bölgenin tanıtımı ve gelişmesinde de etkin rol oynarlar." ifadesi kullandı.

        Özellikle dijital çağın getirdiği bilgi kirliliği karşısında basın çalışanlarının doğru ve güvenilir habercilik anlayışının daha da değer kazandığını ve bu anlamda, gazetecilerin emeği ve gayretinin büyük olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Diğer yandan şehrimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımında, ilimizin ekonomik ve sosyal gelişiminde de yerel basınımızın katkısı oldukça fazladır. İlimizin sorunlarına duyarlılık gösteren gazetecilerimiz, çözüm önerileriyle yol gösterici olmakta ve kentin görünürlüğüne de büyük katkı sağlamaktadır. Bu duygularla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş olan gazeteci kardeşlerimize ise Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı temenni ediyorum."

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