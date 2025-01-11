Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, öğrencilere top hediye etti

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencilerle bir araya geldi.

İlçedeki okulları ziyaret eden Sevinç, her öğrenciye futbol ve voleybol topu hediye etti.

Öğrencilerle sohbet ederek özel gereksinimli çocuklarla oyunlar oynayan Sevinç, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin her alanda yanlarında olduğunu söyledi.