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        BBP Şarkışla İlçe Teşkilatı yemekte bir araya geldi

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla İlçe Teşkilatı düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:04
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        BBP Şarkışla İlçe Teşkilatı yemekte bir araya geldi
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla İlçe Teşkilatı düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

        Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek, il genel meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Bulut ve Şahbaz, programa katılanlara teşekkür etti.

        Partililer, yemek sonrası Şarkışla Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

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