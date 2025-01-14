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        Suşehri Belediyesinde emekli olan işçilere teşekkür plaketi verildi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hizmet süresini doldurarak emeklilik hakkı kazanan 5 işçiye plaket takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:22
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        Suşehri Belediyesinde emekli olan işçilere teşekkür plaketi verildi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hizmet süresini doldurarak emeklilik hakkı kazanan 5 işçiye plaket takdim edildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, emekli olan işçiler Yakup Doğruyol, Şaban Yüce, Esman Şahin, Fevzi Çakmak ve Mehmet Çiçek'i makamında kabul etti.

        Verdikleri hizmetlerinden dolayı işçilere teşekkür eden Kayaoğlu, insanın hiçbir zaman belediyecilik kimliğini, üzerinden atamayacağını söyledi.

        Kayaoğlu, emekli olsalar dahi her zaman belediyenin kapısının kendilerine açık olduğunu belirterek, "Bu şehirde ve kurumumuzda emeğiniz var. Belediye sizin bir yuvanızdır. O yüzden yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatınızda başarılı, mutlu ve huzurlu olmanızı diliyorum." dedi.

        Daha sonra emekli olan personelleri tebrik eden Kayaoğlu, teşekkür plaketi verdi.

        Galeri
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        Galeri

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