Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:04 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

        Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail kabinesi ateşkes için toplandı
        İsrail kabinesi ateşkes için toplandı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde esnafla istişare toplantısı düzenlendi
        Suşehri'nde esnafla istişare toplantısı düzenlendi
        Ulaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Ulaş'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Gemerek'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Gemerek'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde vaşak görüldü
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde vaşak görüldü
        'Çekici' gelin arabası oldu
        'Çekici' gelin arabası oldu
        Sivas'ta 50 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Sivas'ta 50 litre kaçak alkol ele geçirildi