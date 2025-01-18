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        Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" oldu

        Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:16
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        Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" oldu
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        Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" olarak belirlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede yer alan Dipsiz Göl Şelalesi'nin "Tabiat Parkı" olarak ilan edildiğini belirtti.

        Çokçetin, açıklamasında şunları kaydetti:

        "41,31 hektarlık alan, zengin orman ekosistemi, eşsiz peyzaj değerleri ve dikkati çeken jeolojik yapısıyla doğa tutkunlarını bekliyor. Bölge doğa turizmi için sunduğu büyük potansiyelle de öne çıkıyor. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, doğal ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçemize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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