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        Sivasspor ligde 3 puana hasret kaldı

        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 8 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:02
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        Sivasspor ligde 3 puana hasret kaldı
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        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 8 maçtır kazanamıyor.

        Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında galip gelemedi.

        Ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

        Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise iç sahada Galatasaray'a 3-2 kaybetti.

        Sivasspor, 16. haftada deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi.

        - Ömer Erdoğan 3 puanla tanışamadı

        Sezona istediği gibi başlayamayan ve teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, bu göreve getirilen teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ligin 17. haftasında sahasında çıktığı Reeder Samsunspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

        Sivas temsilcisi, 18. haftayı bay olarak geçirirken, ligin 19. haftasında ise sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

        Sivasspor, 8 haftalık periyotta 3 beraberlikle hanesine sadece 3 puan yazdırabildi. Kırmızı-beyazlılar, bu periyotta 16 gol yerken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

        - Sivasspor ligde 1,05 puan ortalamasıyla oynadı

        Sivasspor, ligde geride kalan bölümde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı.

        Bu periyotta 21 kez rakip fileleri havalandıran kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 32 gole engel olamadı.

        Sivas ekibi, 19 maç sonunda 1,05 puan ortalamasıyla oynadı.

        Trabzonspor mağlubiyetiyle Sivas ekibi puan cetvelinde 15'inci sıraya gerileyerek kötü gidişatını durduramadı.

        Sivasspor, ligin 21. haftasında evinde kendisi gibi "ateş hattı"nda bulunan Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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