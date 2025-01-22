Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı sınava girdiği Sivas'taki spor salonunda yaşatılacak

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik mesleğine adım atarken sınava girdiği memleketi Sivas'taki Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) spor salonuna verildi.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın adının verildiği spor salonunda düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, görevini yerine getirirken şehit olan kahramanın adını yaşatacak spor salonuna ismini vererek, hatırasını ölümsüzleştirmek için bir adım attıklarını söyledi.

Yılmaz'ın örnek alınacak bir kahraman olarak hafızalarda yer alacağını belirten Şimşek, "Şeyda Yılmaz'ın genç yaşında gösterdiği vatan sevgisi, azim, cesaret ve görev bilinci tüm Türkiye'ye ve meslektaşlarına örnek olmuştur. Şeyda Yılmaz'ın ruhu, öğrencilerimize cesaret, azim ve vatanseverlik gibi erdemleri aşılayacak, ona duyduğumuz saygı ve sevgi her daim kalbimizdeki yerini koruyacaktır." dedi.

- Şehidin adı sınava girdiği salonda yaşatılacak

Vali Şimşek, şehit Yılmaz'ın fedakarlığının her zaman hatırlanacağını ve nesiller boyu yad edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız spor salonu kahraman şehidimizin cesaretini, fedakarlığını ve azmini yaşatacak bir simge olacaktır. Bugüne kadar 7 bin 500'e yakın kahramanı yetiştiren Sivas PMYO'da Şeyda kızımızın adının verildiği spor salonun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Şehit polis memuru Yılmaz'ın da sınava girdiği bu salonda onu tekrar saygı, sevgi ve minnetle anarken değerli ailesine, tüm polis teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyor, emniyet teşkilatımıza sabır ve güç temenni ediyorum."

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı ise Şeyda Yılmaz'ın, adını kahramanlık destanlarına altın harflerle yazdırarak, Türk kadının cesaretini ve fedakarlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Yılmaz'ın vatanını ve bayrağını canından aziz bilerek görevini yerine getirirken şehitlik makamına eriştiğini anımsatan Balcı, "Şehitlerimiz bu milletin ebedi yıldızlarıdır, ışıkları hiçbir zaman sönmez ve yolumuzu aydınlatmaya her zaman devam ederler." diye konuştu.