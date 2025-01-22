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        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı sınava girdiği Sivas'taki spor salonunda yaşatılacak

        İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik mesleğine adım atarken sınava girdiği memleketi Sivas'taki Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) spor salonuna verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:15 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:36
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        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı sınava girdiği Sivas'taki spor salonunda yaşatılacak
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        İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik mesleğine adım atarken sınava girdiği memleketi Sivas'taki Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) spor salonuna verildi.

        Şehit Şeyda Yılmaz'ın adının verildiği spor salonunda düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, görevini yerine getirirken şehit olan kahramanın adını yaşatacak spor salonuna ismini vererek, hatırasını ölümsüzleştirmek için bir adım attıklarını söyledi.

        Yılmaz'ın örnek alınacak bir kahraman olarak hafızalarda yer alacağını belirten Şimşek, "Şeyda Yılmaz'ın genç yaşında gösterdiği vatan sevgisi, azim, cesaret ve görev bilinci tüm Türkiye'ye ve meslektaşlarına örnek olmuştur. Şeyda Yılmaz'ın ruhu, öğrencilerimize cesaret, azim ve vatanseverlik gibi erdemleri aşılayacak, ona duyduğumuz saygı ve sevgi her daim kalbimizdeki yerini koruyacaktır." dedi.

        - Şehidin adı sınava girdiği salonda yaşatılacak

        Vali Şimşek, şehit Yılmaz'ın fedakarlığının her zaman hatırlanacağını ve nesiller boyu yad edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Açılışını yaptığımız spor salonu kahraman şehidimizin cesaretini, fedakarlığını ve azmini yaşatacak bir simge olacaktır. Bugüne kadar 7 bin 500'e yakın kahramanı yetiştiren Sivas PMYO'da Şeyda kızımızın adının verildiği spor salonun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Şehit polis memuru Yılmaz'ın da sınava girdiği bu salonda onu tekrar saygı, sevgi ve minnetle anarken değerli ailesine, tüm polis teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyor, emniyet teşkilatımıza sabır ve güç temenni ediyorum."

        Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı ise Şeyda Yılmaz'ın, adını kahramanlık destanlarına altın harflerle yazdırarak, Türk kadının cesaretini ve fedakarlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

        Yılmaz'ın vatanını ve bayrağını canından aziz bilerek görevini yerine getirirken şehitlik makamına eriştiğini anımsatan Balcı, "Şehitlerimiz bu milletin ebedi yıldızlarıdır, ışıkları hiçbir zaman sönmez ve yolumuzu aydınlatmaya her zaman devam ederler." diye konuştu.

        Balcı, bu milletin kahraman kadınlarının, yüreğindeki vatan aşkıyla gerektiğinde Nene Hatun ve Şerife Bacı olarak göğsünü düşmana siper ettiğini aktararak, "Vatan için canını veren kahramanlarımız milletimizin gönlünde de ebediyen yaşar. Kadın polis adaylarımız geçmişten bugünü kahraman ecdadımız ve şehit Şeyda Yılmaz'ın izinden giderek bu milletin huzur ve güvenliği için cesaretle görev yapacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

        - Şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı

        Şehidin eşi polis memuru Semih Yılmaz da salona eşinin adının verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah burada yetişen kardeşlerimiz devlete, millete hayırlı bir şekilde görevlerini ifa eder, ayaklarına inşallah taş değmesin." ifadesini kullandı.

        Şehit Şeyda Yılmaz'la ilgili hazırlanan slaytın izlenildiği sırada, annesi Nurgül ve babası Mehmet Yağlı ile eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

        Daha sonra şehit Şeyda Yılmaz'ın isminin verildiği spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü de katıldı.

        - Olayın geçmişi

        Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19), 22 Eylül'de polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

        Şüpheli Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

        Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi Pınar Geçti (43) yaralanmıştı.

        Gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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