Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu

Banyoda düşerek kafasını çarptığı iddia edilen Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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