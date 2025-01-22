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        Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu

        Sivas'ta 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:37 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:41
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        Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu
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        Sivas'ta 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan İzzettin Keykavus Öğrenci Yurdu'nda kalan Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Yurda giden polis ekipleri, Öztürk'ü kaldığı odanın banyo kısmında hareketsiz halde buldu.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Banyoda düşerek kafasını çarptığı iddia edilen Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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