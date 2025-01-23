Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL

        Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı, tarihi kent meydanı karla kaplandı.

        Belediye ekipleri, merkezde kar temizleme çalışması yaparken karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Bu arada, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri de beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış

        Benzer Haberler

        Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu
        Sivas'ta üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı sınava girdiği Sivas'taki spor salonunda ya...
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı sınava girdiği Sivas'taki spor salonunda ya...
        Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
        Şehit Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik sınavına girdiği salona verildi
        Şehit Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik sınavına girdiği salona verildi
        Üniversiteli Eren, kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu
        Üniversiteli Eren, kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu
        Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı