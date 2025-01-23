Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı, tarihi kent meydanı karla kaplandı.
Belediye ekipleri, merkezde kar temizleme çalışması yaparken karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.
Bu arada, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri de beyaza büründü.
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