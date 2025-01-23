Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Bu arada, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri de beyaza büründü.

Belediye ekipleri, merkezde kar temizleme çalışması yaparken karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

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